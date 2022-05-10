Экс-комбат "Азова"*: Киев готовит деблокаду Мариуполя

Бывший командир украинского нацбатальона "Азов"* Максим Жорин заявил, что ВСУ готовят операцию по деблокаде Мариуполя вообще и "Азовстали" в частности.

"Кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", — заявил он каналу "Украина 24".

Однако, на вопрос, когда же наконец начнётся эта операция, уклончиво ответил, что времени на подготовку нужно много" и потому, что заблокированные боевики — многие из которых "служили" под его началом, "могут освобождения из котла не дождаться":

"Я не уверен, что это время есть у тех, кто сейчас находится на территории Азовстали", — признал Жорин.

О том, что проработка военного пути возвращения Мариуполя — не плод воображения бывшего комбата, свидетельствует более раннее заявление на эту же тему советника Офиса президента Михаила Подоляка. Хотя главнокомандующий ВСУ считает, что "на данный момент" вернуть Мариуполь Украине или хотя бы вытащить из "Азовстали" находящихся там солдат невозможно.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ