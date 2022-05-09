EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бывший пёс-искатель наркотиков Патрон что-то учуял, встретив Зеленского
Минобороны России: "На берегу Змеиного остались 24 тела украинских военных"
Мэр эстонского города Тарту заявил о желании перенести военный мемориал
Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный
WarGonzo: Морпехи РФ "поздравляют" боевиков на "Азовстали" с Днём Победы
Литовкин: удар ВС РФ по станции Чоп сорвёт поставки оружия НАТО для ВСУ
Певица Ваенга вспомнила об избиении на Украине
Автор Дмитрий Плотников

Бывший пёс-искатель наркотиков Патрон что-то учуял, встретив Зеленского

Мир

Бывший пёс-искатель наркотиков породы Джек Рассел терьер что-то унюхал и на что-то намекнул, встретив президента Украины Владимира Зеленского.

Патрону (так зовут Джека Рассела) глава Незалежной хотел сделать презент за его работу в саперской работе — пёс помогает в этом опасном ремесле спасательным службам. Позвали на встречу и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, чтобы выразить своё "мерси" за поставки вооружения.

И уж неизвестно, что померещилось Джеку Расселу терьеру, который до саперской работы в аэропорту разыскивал психоактивные вещества (наркотики), но его как-то сразу потянуло к украинскому президенту.

Может, тот просто принёс в кармане на награждение какой-то взрывчатый порошок. А может, и другой какой-то порошок...

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Бывший пёс-искатель что-то учуял, встретив Зеленского
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
собака наркотики джастин трюдо владимир зеленский
Популярное
Силовые структуры
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали

По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.

Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Силовые структуры
Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться
Силовые структуры
ВС России в Одессе уничтожили отель Grande Pettine с иностранными наёмниками
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Любовь Степушова Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ? Любовь Степушова Олег Подгорецкий Сила и правда России: "Мы разучились говорить правду…" Олег Подгорецкий Ирина Шлионская Несколько примеров массовой истерии: лечить можно, но только насилием Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Сергей Глазьев: США готовят госпереворот в России и свержение Путина
Политика. Новости и аналитика
Корнилов: вмешательство Джонсона в ситуацию на Украине приведёт к краху Британии
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Силовые структуры
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Последние материалы
Безруков рассказал о судьбе своего деда, награждённого Орденом Славы
Вильфанд рассказал о погоде до конца мая
Леонков: ВС РФ до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации
Бывший пёс-искатель наркотиков Патрон что-то учуял, встретив Зеленского
Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ?
Минобороны России: "На берегу Змеиного остались 24 тела украинских военных"
Сила и правда России: "Мы разучились говорить правду…"
Мэр эстонского города Тарту заявил о желании перенести военный мемориал
Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный
WarGonzo: Морпехи РФ "поздравляют" боевиков на "Азовстали" с Днём Победы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников