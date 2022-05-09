Бывший пёс-искатель наркотиков Патрон что-то учуял, встретив Зеленского

Бывший пёс-искатель наркотиков породы Джек Рассел терьер что-то унюхал и на что-то намекнул, встретив президента Украины Владимира Зеленского.

Патрону (так зовут Джека Рассела) глава Незалежной хотел сделать презент за его работу в саперской работе — пёс помогает в этом опасном ремесле спасательным службам. Позвали на встречу и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, чтобы выразить своё "мерси" за поставки вооружения.

И уж неизвестно, что померещилось Джеку Расселу терьеру, который до саперской работы в аэропорту разыскивал психоактивные вещества (наркотики), но его как-то сразу потянуло к украинскому президенту.

Может, тот просто принёс в кармане на награждение какой-то взрывчатый порошок. А может, и другой какой-то порошок...

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