Global Times: Байден перекладывает на РФ вину за свои ошибки внутри США

Президент США Джо Байден врёт американцам, перекладывая на Россию вину за тяжёлую экономическую ситуацию в стране, сообщает аналитик китайской газеты Global Times Вэнь Шен.

По словам автора материала, в начале прошлого года Байден обратился к Сенату с просьбой принять его неоднозначный план финансового стимулирования, для реализации которого требуется два триллиона долларов. Ведущие экономисты предупредили американского лидера, что его инициатива ускорит инфляцию. Однако противники данного курса были раскритикованы и высмеяны.

В июле-августе 2021 года в США начали расти цены, что подтвердило прогнозы экспертов. Байден назвал рост цен "временной проблемой" и попросил американцев не переживать.

"Инфляция теперь — главная тема на любой кухне в Соединенных Штатах. Когда она достигла рекордных за 40 лет значений, Байден придумал новую историю — обвинил в бешеных ценах Россию", — пишет Шен.

Он считает, что на фоне обрушения американского фондового рынка президент США может обвинить в случившемся Москву.

Журналист посоветовал властям США заняться экономической политикой страны и не обманывать избирателей отсылками на Россию.