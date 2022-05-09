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Автор Ольга Лебедева

NYT: ошибки Байдена на Украине могут стать катастрофическими

Мир

То, что США помогают Украине, само по себе неплохо, но Белому дому стоит помнить, что ориентироваться при принятии решений нужно на национальные интересы.

NYT: ошибки Байдена на Украине могут стать катастрофическими

Так считает обозреватель газеты The New York Times Томас Фридман.

По его словам, читающие об Украине американцы "могут подумать, что происходящее в стране превратилось в долгую, изматывающую и несколько скучную рутину", но они, утверждает журналист, неправы.

"Чем дольше длится украинский кризис, тем больше возникает возможностей для катастрофических ошибок", — пишет Фридман, отмечая, что, как минимум две уже совершены.

Обозреватель одного из самых авторитетных американских изданий уточняет, что речь идёт об "утечках", которые обсуждал мир на прошлой неделе и за которые Пентагону пришлось "объясняться":

  • The Times сообщила, что США предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, в результате чего "были убиты многие генералы";
  • NBC News и ряд других СМИ со ссылкой на официальных лиц США, сообщили, что Америка "предоставила разведданные, которые помогли ВСУ найти и нанести удар по флагману Черноморского флота России, крейсеру "Москва".

"Эти "утечки" не были частью какой-либо продуманной стратегии, и президент Байден был в ярости от них. Он позвонил директору национальной разведки, директору ЦРУ и министру обороны и самым сильным и красочным языком объяснил им, что такого рода болтовня безрассудна и должна немедленно прекратиться — прежде чем мы окажемся в непреднамеренной войне с Россией", — пишет Фридман со ссылкой на собственные "высокопоставленные источники".

Из этого, по мнению обозревателя The New York Times, "неподготовленные" рядовые американцы, а вместе с ними и весь мир, могут сделать только один вывод:

"США больше не находятся в косвенной войне с Россией, а скорее приближаются к прямой войне".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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