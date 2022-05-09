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Автор Екатерина Широкова

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился "позорящий Россию и 9 мая" билборд

Мир

На одной из центральных "рекламных" улиц Нью-Йорка Таймс-сквер появился мультимедийный билборд, посвящённый России и Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На мультимедийном постере 9 Мая названо "днём позора" России.

Согласно информации, кто конкретно стал инициатором размещения билборда, неизвестно. Однако пользователи соцсетей не оставили без внимания ситуацию и обвинили американцев в "открытом нацизме".

билборд Таймс-сквер
 

"На День Независимости США никто нам не мешает вывесить такие же", — написали пользователи.

"Скоро у них будет позор после нашей Победы над фашизмом", — предположили в Сети.

"Это от своего бессилия и полного отсутствия ума!" — резюмировали комментаторы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
сша россия
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