На одной из центральных "рекламных" улиц Нью-Йорка Таймс-сквер появился мультимедийный билборд, посвящённый России и Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На мультимедийном постере 9 Мая названо "днём позора" России.

Согласно информации, кто конкретно стал инициатором размещения билборда, неизвестно. Однако пользователи соцсетей не оставили без внимания ситуацию и обвинили американцев в "открытом нацизме".

"На День Независимости США никто нам не мешает вывесить такие же", — написали пользователи.

"Скоро у них будет позор после нашей Победы над фашизмом", — предположили в Сети.

"Это от своего бессилия и полного отсутствия ума!" — резюмировали комментаторы.