Байден намерен продолжить "усиливать страдания" Путина и укреплять Украину

Президент США Джо Байден заявил, что намерен совместно со странами "Большой семёрки" и лидеров Украины Владимиром Зеленским продолжать "укреплять" Незалежную. По его словам, западные страны оказывали и будут оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Кроме того, Байден подчеркнул, что это "продлит страдания" президента России Владимира Путина.

"Мы сегодня разговаривали с лидерами "Большой семёрки" и президентом Украины Владимиром Зеленским. Наше единство непоколебимо. Мы продолжим укреплять Украину и усиливать страдания Путина", — сообщил лидер нации.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление украинского президента о том, что Байдену стоит лично посетить Киев. По мнению Зеленского, это стало бы "важным сигналом", правда, для кого именно, глава Незалежной не уточнил.