Президент США Джо Байден заявил, что намерен совместно со странами "Большой семёрки" и лидеров Украины Владимиром Зеленским продолжать "укреплять" Незалежную. По его словам, западные страны оказывали и будут оказывать Киеву всестороннюю поддержку.
Кроме того, Байден подчеркнул, что это "продлит страдания" президента России Владимира Путина.
"Мы сегодня разговаривали с лидерами "Большой семёрки" и президентом Украины Владимиром Зеленским. Наше единство непоколебимо. Мы продолжим укреплять Украину и усиливать страдания Путина", — сообщил лидер нации.
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление украинского президента о том, что Байдену стоит лично посетить Киев. По мнению Зеленского, это стало бы "важным сигналом", правда, для кого именно, глава Незалежной не уточнил.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.