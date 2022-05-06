В Праге "накажут" маршала Конева лишением почестей 1945 года

В Чехии решили отобрать у советского маршала Ивана Конева звание почётного гражданина Праги, которого полководец удостоился в 1945 году.

Мэр Праги выступил с инициативой лишить маршала Конева звания почетного гражданина города, которым его отметили в 1945 году.

6 мая 1945 года началась заключительная операция Великой Отечественной войны — Пражская. Завершилась 11 мая полным освобождением Чехословакии. За свободу чехов и словаков отдали свои жизни 140 тысяч советских воинов.

В 2019 году в Чехии приняли решение убрать памятник маршалу Ивану Коневу с Межбригадной площади в Бубенече.

Ранее стало известно, что участие в боях за Мариуполь армией РФ приравнивается к освобождению европейских столиц в 1945-м. У награды ДНР есть черты общие черты с медалями за взятие Будапешта и освобождение Праги и Варшавы.