В Чехии решили отобрать у советского маршала Ивана Конева звание почётного гражданина Праги, которого полководец удостоился в 1945 году.
Мэр Праги выступил с инициативой лишить маршала Конева звания почетного гражданина города, которым его отметили в 1945 году.
6 мая 1945 года началась заключительная операция Великой Отечественной войны — Пражская. Завершилась 11 мая полным освобождением Чехословакии. За свободу чехов и словаков отдали свои жизни 140 тысяч советских воинов.
В 2019 году в Чехии приняли решение убрать памятник маршалу Ивану Коневу с Межбригадной площади в Бубенече.
Ранее стало известно, что участие в боях за Мариуполь армией РФ приравнивается к освобождению европейских столиц в 1945-м. У награды ДНР есть черты общие черты с медалями за взятие Будапешта и освобождение Праги и Варшавы.
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Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.