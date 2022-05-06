Полковник ВСУ пожаловался, что русские БДК "оттягивают силы из Донбасса"

Россия, намереваясь высадить морской десант в Одессе, вынуждает Украину "оголять" позиции в Донбассе и на других важных направлениях, посетовал в эфире ТК "Украина 24" полковник ВСУ в отставке Олег Жданов.

Экс-офицер оперуправления Генштаба ВСУ поведал зрителям, что "хотя у ВМФ РФ осталось всего шесть БДК (Большой Десантный Корабль — Прим. ред)", десант рядом с портовым городом может быть высажен "внушительный":

"Каждый корабль берёт примерно батальон солдат. То есть, они могут полк к Одессе привезти. И, чтобы организовать береговую оборону, мы вынуждены туда войска перебрасывать", — возмущался Жданов.

Он считает, что высадкой "русского" морского десанта командование ВС РФ не ставит цель взять Одессу:

"Они просто вынуждают ВСУ перебрасывать туда войска, чтобы немножко ослабить группировку в Донбассе и вообще на восточном направлении", — рассказал отставной полковник, который совсем недавно раскрыл военную хитрость ВСУ, которая состоит в том, что они отступают, чтобы "измотать русскую армию".