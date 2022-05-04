Задержанный российскими силовиками экс-боевик украинского неонацистского батальона "Айдар"* Виталий Баштанник сообщил, что командир нацбата Сергей Мельничук в 2014 году требовал у родственников пленных ополченцев и жителей ЛНР деньги за освобождения из так называемой тюрьмы.
Бывший боевик "Айдара"* рассказал, что 14-ом году, когда объявили о проведении карательная операция в Донбассе, колонне нацбата, двигающейся в сторону города Старобельска, преградили путь местные жители, чтобы они не пошли дальше. Боевики во главе с начальником штаба Валентином Лихолитом забрали в плен активистов протеста и увезли в село Половинкино, где их поместили в подвале.
"Держали где-то дня три-четыре. В это время приходила родня, жены задержанных. Договаривались с комбатом Мельничуком, чтобы их выпустили за деньги. Где-то на четвертый день их выпустили", — цитируют слова экс-боевика РИА Новости.
Баштанник отметил, что местом дислокации батальона был выбран бывший колбасный завод, который располагался на окраине села. Там, в коптильне цеха, была создана тайная тюрьма для ополченцев и "активных сепаратистов".
Как сообщают жители села, в плен попадали люди, не имеющие к тогдашним событиям никакого отношения, а также бизнесмены.
* экстремистская организация, запрещенная в России
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