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Автор Юлия Миленина

Глава Казахстана Токаев подписал указ о создании трёх новых областей в стране

Мир

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трёх новых областей в республике. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Глава Казахстана Токаев подписал указ о создании трёх новых областей в стране

Глава Казахстана постановил создать область Абай с административным центром в городе Семее путём выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Аксуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова.

Кроме того, в документе сказано, что в Казахстане будет образована область Жетiсу с административным центром в Талдыкоргане после выхода из состава Алматинской области ряда районов и двух городов.

Также планируется создать область Улытау с центром в Жезказгане. Для этого из состава Карагандинской области уберут два района и три города.

При этом административный центр Алма-атинской области перенесут из Талдыкоргана в Конаев.

Токаев дал месяц правительству на подготовку плана необходимых мероприятий по образованию областей. Указ вступит в силу 8 июня 2022 года. 

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев
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