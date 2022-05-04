ЕС намерен отключить от SWIFT Россельхозбанк и ввести новые санкции против Сбера

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России затронет Сбербанк, Россельхозбанк и "Московский кредитный банк". Последние два Брюссель планирует отключить от международной платёжной системы SWIFT, сообщает издание Politico.

"Еврокомиссия намерена предложить отключение МКБ и Россельхозбанка от системы SWIFT", — говорится в материале американской газеты.

Очередной пакет антироссийских санкций ранее анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отмечал, что в его рамках от SWIFT будут отключены новые банки, также будут введены ограничения по импорту нефти. Соответствующие решения представители Евросоюза могут принять на этой неделе.