Боррель: ЕС отключит от SWIFT "ещё больше" российских банков

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в планах у Евросоюза отключить ещё ряд российских банков от международной платёжной системы SWIFT. Он подчеркнул, что таким образом ЕС пытается повлиять на энергетический сектор России.

Интересно, что какие конкретно банки попадут под санкции, Боррель не уточнил.

"В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти", — цитирует главу европейской дипломатии VPI.

Кроме того, Боррель не уточнил, в какой срок ЕС огласит список банков, которые намерены отключить от SWIFT и в течение какого времени эту меру исполнит.