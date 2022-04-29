Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому"

Когда наблюдаешь за метаниями европейских политиков по поводу импорта российского газа, трудно не заметить множество противоречий в их заявлениях и непоследовательность в их шагах. Загнав себя сразу в две ловушки — "зелёного перехода" и санкционной войны — евробюрократы тщатся выбраться из неё без потери лица, переводя стрелки на Москву. При всей драматичности ситуации для европейцев, со стороны она всё больше напоминает дешёвую мыльную оперу.

Требование Москвы к недружественным странам оплачивать поставки природного газа из России в рублях начиная с 1 апреля было воспринято их властями в штыки. У них нашлась масса доводов для уклонения от новой схемы оплаты, вполне логичной на фоне санкционного беспредела со стороны Запада. Еврокомиссия рекомендовала властям на местах не поддаваться на "шантаж" Москвы и продолжать платить в евро и долларах согласно контрактам, не допуская дискредитации запущенного санкционного режима.

Многие подобострастно отдали под козырёк, лишь enfant terrible в лице Венгрии не посчитала для себя зазорным согласиться на условия "Газпрома".

Чем меньше и незначительнее страны из списка недружественных, тем больше у них санкционного пыла. О позиции "горячих" прибалтов можно даже не говорить — они всегда в первых рядах, если надо навредить своему большому соседу. Маленькая, но гордая Финляндия — туда же. Министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен объявила рублёвым платежам решительное "нет", так как их можно рассматривать как "часть геополитических усилий" России. По её мнению, Кремль пытается таким образом расколоть Европу и в дальнейшем управлять ею. Ну чем не мания преследования?

Когда гром грянул над небом Софии и Варшавы, которым "Газпром" остановил поставки из-за отказа платить по новым правилам, посыпались претензии в стиле "а нас за шо?". Болгарский министр энергетики Александр Николов считает двухступенчатую систему оплаты, когда открываются валютный и рублёвый счета в Газпромбанке, рискованной, так как "позволяет российскому банку нарушить свои обязательства при конвертации в рубли и дальнейшей оплате".

На самом деле такая схема была специально разработана для того, чтобы европейцы могли покупать газ, не становясь нарушителями наложенных ими самими санкций. Увы, трудно угодить тем, кто ставит перед собой противоречащие друг другу цели. Нельзя же накладывать на торгового партнёра "адские санкции" и затем требовать от него скрупулёзного соблюдения условий контракта без права вносить в него изменения в соответствии с изменившимися кардинально условиями.

Брюссельские юристы договорились до того, что механизм оплаты за газ, включающий конвертацию валюты, даёт возможность России установить выгодный ей обменный курс, которым она и без того уже манипулирует, грубо вмешиваясь в валютный рынок. Через такую сомнительную аргументацию юристы пришли к выводу, что оплата через Газпромбанк противоречит санкциям. Европейцы пожелали оставаться в зоне комфорта, вынудив Россию отступить, но "психическая атака" не возымела действия, и требование "Газпрома" остаётся неизменным: нет оплаты в рублях — нет газа.

Алхимия декарбонизации

Кирил Петков

Болгария стала в позу обиженного и отправилась "жаловаться" на Москву в Еврокомиссию. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заручился поддержкой со стороны Урсулы фон дер Ляйен, которая пообещала не оставлять Болгарию один на один с "Газпромом". Решено создать в Софии первую региональную рабочую группу в рамках европейской платформы закупок энергоносителей. После проведения тщательной инвентаризации возможностей инфраструктуры и потребностей в газе и электричестве вновь созданная группа разработает план по снижению зависимости от российских энергоносителей.

Для этого все средства хороши: ускоренная декарбонизация, координация действий с соседними странами, включая "международную закупку, хранение и межсетевое взаимодействие".

Болгарию, которую "не жалко", решили использовать как экспериментальную площадку для претворения в жизнь плана REPowerEU, предусматривающего ликвидацию зависимости от российского ископаемого топлива до 2030 года. Задача не из простых, учитывая огромный объём поставок из России — как минимум 155 млрд кубометров газа в год, что больше 40% от совокупного потребления в странах Евросоюза. Резкое снижение поставок или отказ от них приведёт к скачку цен и негативно скажется на большинстве стран ЕС, но прежде всего пострадает его главный локомотив Германия.

Но евробюрократы, как средневековые алхимики, видимо, надеются открыть чудесную формулу, прокладывающую путь в "декарбонизированное" будущее. Так, по словам министра по делам защиты климата, экологии и энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, Еврокомиссия поставила перед 27 странами ЕС амбициозную цель на 2027 год по отказу от российского газа. Австрия зависит от него на 80%, но Гевесслер готова на подвиги, чтобы не быть "уязвимыми перед шантажом и взвинчиванием цен". Дело за малым: сократить потребление газа, начать самостоятельно производить биогаз и возобновляемый водород, найти других стран-поставщиков.

На страже энергетической автономии ЕС

Жозеп Боррель

В ходе интервью испанскому изданию El Pais главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю было нелегко отбиваться от вопросов напористого журналиста, осуждающего нерешительность ЕС в вопросе объявления нефтегазового эмбарго против России. Неожиданно видеть Борреля в позиции оправдывающегося за недостаточную жёсткость в отношении нашей страны, но иногда и такое случается.

По его словам, на столе обсуждения несколько предложений: налог, запрет на импорт, иранская система или увеличение цен на газ и нефть, побуждающее искать альтернативные источники.

Европейский совет пока не дал чётких инструкций по введению налога или запрету на импорт нефти и газа, так как есть страны-члены, которые пообещали наложить на них вето. Боррель похвалил Германию за "огромные усилия", которые должны привести к отказу от российской нефти к концу этого года. Но по газу — сложнее, так как он не только источник энергии, но и сырьё для нефтехимической промышленности. Если верить Боррелю, где бы он ни был — на Ближнем Востоке, в Конго, в Алжире — он занят тем, что "покупает газ". И всё для того, чтобы сделать Европу "энергетически автономной".

На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала противоречивый документ, в котором предостерегала членов ЕС против нарушения санкций против Москвы и одновременно допускала возможность проведения платежей через Газпромбанк. Такие страны как Польша, Болгария, Дания, Австрия, Финляндия и другие, потребовали более чётких и конкретных комментариев, чтобы не было никаких лазеек и двойственных рассуждений. В Варшаве обеспокоены, что выборочная интерпретация российских требований может служить "инструментом Москвы", вызывая разногласия внутри ЕС.

Насчёт разногласий поляки попали в самую точку. Пока они с болгарами стоят насмерть на страже энергетической автономии, десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке для выполнения условий России по оплате. Около пяти трейдеров успели уже провести первые платежи. В числе таких компаний западные СМИ называют итальянскую Eni, немецкую Uniper и австрийскую OMV.

Между тем в Болгарии назревает чуть ли не революционная ситуация. Из Софии сообщают, что министр экономики и промышленности страны Корнелия Нинова встретилась с профсоюзными организациями, которые обеспечивают 86% от ВВП страны и 82% рабочих мест. Представители профсоюзов потребовали от правительства как можно быстрее возобновить переговоры с "Газпромом" во имя снижения инфляции, сохранения рабочих мест, спасения болгарской экономики и индустрии. Событие должно вернуть брюссельских идеалистов с небес на грешную землю, если они не желают лавинообразных протестов во многих странах Евросоюза.

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