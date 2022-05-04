WP: ЦРУ опубликовало инструкции для россиян, желающих связаться с разведкой США

ЦРУ якобы опубликовало подробные указания на русском языке, с помощью которых можно тайно связаться с американской разведкой для передачи ей информации. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальные лица.

Издание утверждает в статье, что инструкции ЦРУ о том, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и не оказаться при этом пойманными, появились в соцсетях.

Американское разведывательное управление, например, рекомендует использовать анонимный интернет-браузер и VPN. Домашний или офисный компьютер агентство просит в этих целях не задействовать.

Газета также приводит заявление сотрудника ЦРУ, который уверяет, что россияне хотят наладить связь с разведкой США.

Вероятно, с помощью "нового подхода" спецслужбы надеются "привлечь разведданные" и получить больше доступа к официальной секретной информации из России, считает автор статьи.