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Автор Петр Ермилин

WP: ЦРУ опубликовало инструкции для россиян, желающих связаться с разведкой США

Мир

ЦРУ якобы опубликовало подробные указания на русском языке, с помощью которых можно тайно связаться с американской разведкой для передачи ей информации. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальные лица.

WP: ЦРУ опубликовало инструкции для россиян, желающих связаться с разведкой США

Издание утверждает в статье, что инструкции ЦРУ о том, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и не оказаться при этом пойманными, появились в соцсетях.

Американское разведывательное управление, например, рекомендует использовать анонимный интернет-браузер и VPN. Домашний или офисный компьютер агентство просит в этих целях не задействовать.

Газета также приводит заявление сотрудника ЦРУ, который уверяет, что россияне хотят наладить связь с разведкой США.

Вероятно, с помощью "нового подхода" спецслужбы надеются "привлечь разведданные" и получить больше доступа к официальной секретной информации из России, считает автор статьи.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия
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