Политолог-американист: аннексировать территории Украины будет отнюдь не Россия

Москва готовится в ближайшее время аннексировать новые территории Украины, пишет сегодня The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

Как следует из опубликованного материала, речь идёт о ЛДНР и Херсонской области. Там, якобы уже "в середине мая будут проведены референдумы", на которых жители "выразят поддержку выходу из Украины и присоединению к России", после чего на этих территориях будут образованы "пророссийские органы власти".

"Шаг Кремля официально заявить о том, что в составе России восточные украинские регионы Донецк и Луганск, а также южный город Херсон, на фоне интенсивной продолжающейся военной битвы может привести к непредсказуемой, еще более взрывоопасной фазе конфликта, — прогнозирует издание. — Неясно, как украинские силы и их союзники отреагируют на попытку аннексии в то время, когда силы, лояльные Украине, борются за сохранение контроля над её территорией".

По словам посла США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкла Карпентера, отказавшись рассказать, на основании каких "разведданных" сделан вывод о "планах Москвы аннексировать территории востока Украины", заявил, что "это вполне в духе Москвы", которая "уже однажды провернула подобное — в 2014 году в Крыму — пытаясь придать аннексии видимость демократической или избирательной легитимности”.

"Президент России Владимир Путин, возможно, надеется, что европейцы потерпят аннексию Донецка, Луганска и Херсона как способ положить конец кровавому конфликту. Но вряд ли западные сторонники Украины согласятся это признать", — прокомментировал "новость" Дэниел Фрид, экс-посол США в Польше.

К слову, напомним, Россия признала самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республики независимыми от Украины, незадолго до начала спецоперации, которая, по сути, началась в миротворческих целях — чтобы защитить население ЛДНР от непрекращающегося на протяжении восьми лет геноцида со стороны подконтрольных Киеву нацбатов.

На воре и шапка горит

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что очередные "случайно обнародованные разведданные" — ничто иное, как попытка отвлечь мировую общественность от планов стран-членов НАТО "расшириться" за счёт украинских территорий.

В качестве примера политолог приводит Польшу и Румынию, которые заявили о проведении военных учений в приграничной с Украиной зоне, "как будто другого места не нашли".

По словам Ордуханяна, несмотря на заявления властей этих стран о поддержке Киева, начавшиеся учения ни в коем случае не означают, что Варшава или Бухарест "ввяжутся в большую войну":

"В данной ситуации их роль будет другой. Во многих западных изданиях, например, в American Thinker, появляются статьи о заинтересованности Румынии и Польши в территориальных приобретениях за счет Украины. Я думаю, под шумок этой, так называемой, российской экспансии, они сейчас будут проводить свою политику аннексии земель уже бывшего государства Украина. И, к глубокому сожалению, политический истеблишмент Украины совершенно не видит этой опасности и угрозы. А уже сейчас и в Румынии, и в Польше раздаются голоса о возвращении Буковины и, соответственно, Львова, в состав уже этих стран".

Политолог подчеркивает, что демонстративно "отжимать" украинские города ни Польша, ни Румыния не будут:

"… это будет представлено частичной, временной оккупацией. Но итог-то один: передел Украины. Украина повернулась спиной к Западу и думает, что опасность исходит с Востока, а я убежден, что гораздо большая опасность сейчас для нынешнего режима исходит от Запада".

К слову, Киев уже начал замечать, что "кое-кто в ЕС и НАТО" мечтает аннексировать земли Незалежной. Но, по мнению СНБО Украины, это Венгрия, грезящая возвратом Закарпатья.

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