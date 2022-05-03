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Автор Светлана Нерадовская

Экономист Суздальцев: Херсонскую область быстро переведут на рубли

Мир

У Херсонской области не будет проблем в переходе на расчёты в российских рублях, потому что Киев уже отключил её от банковской системы Украины. Такое мнение высказал экономист Андрей Суздальцев.

Экономист Суздальцев: Херсонскую область быстро переведут на рубли

Эксперт отметил, что финансовые вопросы в регионе нужно решать как можно скорее, чтобы избежать простаивания промышленности и вовремя начать посевные работы.

"Учитывая, что Херсонская область отключена от всех финансовых связей с Нацбанком Украины, то на рубли ее переведут очень быстро", — приводит слова Суздальцева solenka. info.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал "стереть с лица Земли" Херсон, который в ходе спецоперации перешёл под контроль ВС РФ. Про обещание лидера Украины в отношении Херсона рассказал бывший депутат Рады Алексей Журавко, добавивший, что Зеленский является военным преступником и террористом, за что должен понести наказание.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир зеленский херсонская область
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