Экономист Суздальцев: Херсонскую область быстро переведут на рубли

У Херсонской области не будет проблем в переходе на расчёты в российских рублях, потому что Киев уже отключил её от банковской системы Украины. Такое мнение высказал экономист Андрей Суздальцев.

Эксперт отметил, что финансовые вопросы в регионе нужно решать как можно скорее, чтобы избежать простаивания промышленности и вовремя начать посевные работы.

"Учитывая, что Херсонская область отключена от всех финансовых связей с Нацбанком Украины, то на рубли ее переведут очень быстро", — приводит слова Суздальцева solenka. info.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал "стереть с лица Земли" Херсон, который в ходе спецоперации перешёл под контроль ВС РФ. Про обещание лидера Украины в отношении Херсона рассказал бывший депутат Рады Алексей Журавко, добавивший, что Зеленский является военным преступником и террористом, за что должен понести наказание.