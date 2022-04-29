Журавко: Киев перестал считать жителей Херсонской области украинцами

Обстрел Херсона ракетами со стороны ВСУ свидетельствует о том, что Киев перестал считать жителей Херсонской области украинцами. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он подчеркнул в интервью РИА Новости: президент Украины Владимир Зеленский намеревался превратить регион в "выжженную землю".

"Начав обстрел кварталов Херсона, украинские националисты показали, что перестали считать жителей Херсонской области украинцами и готовы ими жертвовать ради территорий", — отметил Журавко.

Политик считает, что Херсонская область больше никогда не захочет возвращаться под контроль Украины. Журавко убеждён: ВСУ готовы убивать мирное население "в угоду чужим интересам". По его мнению, Херсон сможет отстоять свою свободу.

Ранее экс-депутат сообщал, что Киев перестал выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области, нарушив свои финансовые обязательства перед гражданами.