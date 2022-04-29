Американские войска оставили военную технику на сумму более $7 млрд во время хаотичного ухода из Афганистана в августе прошлого года.
Об этом сообщается в докладе Пентагона Конгрессу страны.
"Вашингтон дал афганским правительственным силам $ 18,6 млрд оружия с 2005 по 2021 год, и часть его — на сумму в $7,1 млрд — осталось в раздираемой войной стране после вывода войск США 30 августа", — пишет CNN со ссылкой текст документа, подготовленного американским военным ведомством.
Этот доклад, отмечает издание, является ещё одним напоминанием о серьёзных потерях, понесённых во время хаотичного вывода войск США, в результате которого погибли 13 военнослужащих и были брошены тысячи американских граждан и афганских союзников.
После ухода США в Афганистане остались
Украина была бенефициаром некоторых поставок, которые первоначально были предназначены для Афганистана. В докладе Пентагона отмечено, что пять вертолетов Ми-17 были официально переданы Киеву в этом году.
Другое оборудование, переданное Украине "вместо Афганистана", включало
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.