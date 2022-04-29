Штаты, убегая из Афгана, бросили там оружие на более чем $7 млрд

Американские войска оставили военную технику на сумму более $7 млрд во время хаотичного ухода из Афганистана в августе прошлого года.

Об этом сообщается в докладе Пентагона Конгрессу страны.

"Вашингтон дал афганским правительственным силам $ 18,6 млрд оружия с 2005 по 2021 год, и часть его — на сумму в $7,1 млрд — осталось в раздираемой войной стране после вывода войск США 30 августа", — пишет CNN со ссылкой текст документа, подготовленного американским военным ведомством.

Этот доклад, отмечает издание, является ещё одним напоминанием о серьёзных потерях, понесённых во время хаотичного вывода войск США, в результате которого погибли 13 военнослужащих и были брошены тысячи американских граждан и афганских союзников.

После ухода США в Афганистане остались

американские самолёты на сумму более $920 млн;

40 000 военных машин;

средства связи;

более 300 000 единиц оружия;

почти 42 000 единиц специализированной техники, которые ранее были переданы афганским правительственным силам: радиосистемы, шифровальные устройства, передатчики, очки ночного видения, оборудование для наблюдения и "биометрическое и позиционирующее оборудование”;

9 524 боеприпасов класса "воздух-земля".

Что успели вывезти, "пристроили" удачно

Украина была бенефициаром некоторых поставок, которые первоначально были предназначены для Афганистана. В докладе Пентагона отмечено, что пять вертолетов Ми-17 были официально переданы Киеву в этом году.

Другое оборудование, переданное Украине "вместо Афганистана", включало

37 000 гаубичных снарядов,

винтовочные боеприпасы,

гранатные патроны,

119 000 82-мм минометных снарядов.