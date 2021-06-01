США уходят из Афгана: они проиграли в попытке создания "исламской Украины"

После объявления президентом США Джо Байденом даты окончания вывода войск из Афганистана в стране активизировались талибы. Сообщается, что большая часть сельской местности уже под ними.

Что же будет после сентября, когда американские военные окончательно уйдут? Аналитики в прогнозах осторожны, но многие сходятся в одном: ничего хорошего приграничные страны не ждёт.

Так ли это на самом деле?

Своим видением развития событий с ведущей программы "Точка зрения" Любовью Степушовой поделился ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

— Угроза вывода американских войск из Афганистана раздута самими американцами для определенных целей:

чтобы обосновать ценность своего пребывания в Афганистане, хотя и уходят они далеко не победителями;

чтобы соседним странам принять и разместить у себя американские войска.

Я хочу напомнить, что талибы были у власти в Афганистане после свержения Наджибуллы. И до вторжения американцев в 2001 году ничего страшного не происходило.

Ситуация была даже лучше, чем во время присутствия советских войск. Во всяком случае, с талибами проблем особых не было.

"Талибан" — это такое националистическое движение, хотя и исламское. Поэтому у него нет таких экспансионистских намерений.

А все экспансионистские исламские структуры — такие как "Аль-Каида", из-за которой якобы американцы вошли в Афганистан, — троянские кони, созданные самими США.

Бен Ладен работал на ЦРУ — это уже общеизвестный факт.

И то, что они там какие-то теракты организовывали, дало повод США вторгнуться в Афганистан и создать в стране плацдарм нестабильности.

Планы Вашингтона в Афганистане провалились полностью

Они что рассчитывали сделать? Они рассчитывали проецировать влияние на соседние государства — на Китай, а также на Иран, который рассматривался как важный противник Соединенных Штатов. Такой вот долговременный план.

Не для борьбы с терроризмом США войска в Афган вводили, а для того, чтобы там учредить свое влияние. Но у них не получилось. Превратить Афганистан в некую Украину, чтобы создавать проблемы соседям, — не получилось.

Афганистан — кладбище империй

— А почему? Они не понимают менталитет исламских государств? Или "Талибан" неподкупный?

— В Ираке же они, допустим, смогли установить свой контроль, а в Афганистане — нет.

Правильно говорят, что Афганистан — это кладбище империй. То есть у афганцев национальный дух и способность сопротивляться веками вырабатывались.

Американцы просто переоценили собственные силы и возможности. У них эйфория тогда была. Они считали себя победителями в холодной войне и решили, что нет никаких препятствий для них на земле. Вот и ввязались в эту войну.

Талибы же не сдались. Именно поэтому американцы уходят — они вынуждены так поступить, ибо проиграли. Плюс: издержки пребывания в Афганистане уже стали перевешивать плюсы.

Почему так произошло? Потому что они все-таки надеялись превратить Афганистан в подконтрольную территорию типа Украины, оттуда они могут рейды совершать в соседние государства.

Также у них была надежная линия коммуникации через Пакистан. Но и тут не задалось — Пакистан все больше и больше скатывается в сферу китайского влияния.

Получается, что американцы тратят кучу денег непонятно на что. И человеческие потери несут.

Прибавьте сюда то, что они оказались в логистической ловушке — начались проблемы со снабжением.

Так что их уход оттуда вполне логичен.

И это как раз один из признаков заката американской империи. Империя США теряет позицию. У них не хватает сил, чтобы во всех конфликтных точках участвовать.

Создали массу конфликтных точек: и на Украине, и в Прибалтике у наших западных границ, и в Ираке, и в Сирии, и вокруг Ирана, и с Китаем, и с Северной Кореей — где на это всё ресурсы брать? Военные? Экономические? Негде.

Вот и приходится какие-то менее приоритетные конфликты закрывать. Афганистан — один из таких менее приоритетных конфликтов.

Талибан — не худший вариант для Афганистана

Когда они уйдут, я думаю, будет только лучше. "Талибан" возьмет власть. С талибами мы уже поддерживаем отношения. Там наши дипломаты, кстати, грамотно работают, в отличие от западных. Уже с талибами у нас мосты наведены. Вернемся к нормальным отношениям. "Талибан" не имеет экспансионистских амбиций.

К тому же с нашей помощью и с помощью Ирана и Китая Исламское государство на севере задавят.

Талибы будут спокойно править. Пусть там будет стабильный режим. Но люди получат передышку.

— А что будет с нынешним проамериканским правительством Ашрафа Гани?

— Они попытаются уехать. Им придется эмигрировать. Я думаю, что им не простят этот союз с американцами. Люди помнят, что они помогали американцам кого-то разбомбить. Им там жизни не будет, когда "Талибан" возьмет власть.