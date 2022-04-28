Юшков: Германия попыталась заплатить за газ украденными у Газпрома деньгами

Накануне Bloomberg сообщал, что платеж компании Gazprom Germania был отклонён Газпромбанком. По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, ситуация такова, что Германия совершает попытки оплаты газа за деньги, которые ранее "украла" у Газпрома, с чем Россия категорически не может согласиться.

"Проблема заключается в том, что ранее у Газпрома были арестованы активы. Затем Германия взяла под внешнее управление дочку Газпрома Gazprom Germania. Так что российская компания совершенно справедливо считает, что эти деньги у нее были украдены", — сообщил Юшков газете "ВЗГЛЯД".

Что стало с захваченными активами — неизвестно, они не могут быть использованы Газпромом. Так что желание Gazprom Germania оплатить газ за счёт замороженных активов Газпром не исполнил, переговоры продолжаются.

"Вероятно, Газпром настаивает на том, чтобы были открыты новые рублевые счета. Затем немцам придется собрать с потребителей новые деньги и уже этими деньгами после конвертации в рубли оплатить поставки голубого топлива", — заключил Юшков.