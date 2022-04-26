Депутат Белик: суд по Украине может встать в один ряд с Нюрнбергским трибуналом

Процесс по Украине может встать в один ряд с Нюрнбергским и Токийским трибуналами. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

В интервью РИА Новости он призвал назвать имена всех украинских политиков, совершивших военные преступления. По его словам, у "прихлебателей Запада" не получится скрыть факты нарушения закона со стороны киевского режима. Политик напомнил, что за украинским кризисом наблюдает весь мир.

"Процесс по Украине может встать в один ряд с Нюрнбергским процессом, Токийским трибуналом, Международным трибуналом по бывшей Югославии", — сказал Белик.

Политик считает необходимым не только признать Украину террористическим государством, но и обнародовать информацию о лицах, отдававших "преступные приказы".

При этом он порекомендовал сделать этот процесс беспристрастным. Преступники, подчеркнул Белик, должны ответить "за то, что сотворили".