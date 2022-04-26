Президент Украины Владимир Зеленский заранее анонсировал визит Энтони Блинкена и Ллойда Остина в Киев, чем раскрыл секретную информацию США.
Глава киевского режима не осознаёт, что раскрытие информации о визите высокопоставленных чиновников США на Украину является грубейшим нарушением протоколов безопасности, рассказала известная правозащитница Татьяна Монтян. Зеленский даже не понял, что выдал секретные планы Вашингтона.
Подготовка визита Блинкена и Остина в Киев велась в режиме абсолютной секретности, так как в стране проходит спецоперация ВС РФ и ведутся боевые действия.
"Но тут на сцену вышел наш [Зеленский] и сдал все секретные планы с потрохами", — иронизирует правозащитница.
Монтян уверена, что подобный прокол не пройдёт для Зеленского без определённых последствий и может повлиять на его дальнейшую политическую карьеру. Выводы Вашингтоном будут сделаны, а украинского президента навсегда вычеркнут из надёжных партнёров, раз он не может сохранить доверенные ему тайны и секреты.
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