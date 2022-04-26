Военные расходы всех стран вместе взятых в2021 году установили новый рекорд, впервые превысив отметку в $2 трлн, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
По данным исследователей, 2021 год стал седьмым годом подряд, когда глобальные военные расходы росли, несмотря на нагрузку на экономику из-за коронавирусной пандемии.
В докладе SIPRI также отмечается, что финансирование военных исследований и разработок в США, хотя и сократилось на 1,2% в прошлом году, все же выросло на 24% в период с 2012 по 2021 год.
Правительство США неоднократно подчеркивало необходимость сохранения технологического превосходства американских военных над стратегическими конкурентами.
В докладе отмечается, что в последнее время Нью-Дели работает над снижением своей зависимости от импортных вооружений, причем 64% его военных расходов приходится на местных производителей оружия.
В Европе еще восемь государств-членов НАТО привели свои расходы на оборону в соответствие с целью альянса не менее 2% от их ВВП в прошлом году.
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