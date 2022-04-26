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Автор Ольга Лебедева

Гонка вооружений набрала обороты: расходы на оружие в мире побили все рекорды

Мир

Военные расходы всех стран вместе взятых в2021 году установили новый рекорд, впервые превысив отметку в $2 трлн, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Гонка вооружений набрала обороты: расходы на оружие в мире побили все рекорды
  • В прошлом году правительства потратили на оружие в общей сложности $2,113 трлн.
  • Главными транжирами стали США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на долю которых пришлось 62% от общей суммы.

По данным исследователей, 2021 год стал седьмым годом подряд, когда глобальные военные расходы росли, несмотря на нагрузку на экономику из-за коронавирусной пандемии.

"Пьедестал"

  • В то время как расходы на оборону США сократились на 1,4% по сравнению с 2020 годом, Вашингтон остался абсолютным мировым лидером, потратив на вооружения в прошлом году около $801 млрд.

В докладе SIPRI также отмечается, что финансирование военных исследований и разработок в США, хотя и сократилось на 1,2% в прошлом году, все же выросло на 24% в период с 2012 по 2021 год.

Правительство США неоднократно подчеркивало необходимость сохранения технологического превосходства американских военных над стратегическими конкурентами.

  • По оценкам, $293 млрд, потраченные на оружие, Китай занимает второе место в списке SIPRI. По данным шведского института, военные расходы Пекина увеличиваются уже 27 лет подряд, с ростом на 4,7% в 2021 году.
  • Индия занимает третье место с потраченными в прошлом году $76,6 млрд, что на 0,9% больше, чем в 2020 году.

В докладе отмечается, что в последнее время Нью-Дели работает над снижением своей зависимости от импортных вооружений, причем 64% его военных расходов приходится на местных производителей оружия.

  • Великобритания потратила на оборону в 2021 году $68,4 млрд, что на 3% больше, чем годом ранее.
  • По оценкам SIPRI, военные расходы России выросли на 2,9% и достигли $65,9 млрд в 2021 году. Таким образом, Москва потратила на оборону 4,1% своего ВВП.

В Европе еще восемь государств-членов НАТО привели свои расходы на оборону в соответствие с целью альянса не менее 2% от их ВВП в прошлом году.

  • Германия, хотя и не входит в число стран, достигших этой цели, тем не менее занимает третье место по величине оборонных расходов в Центральной и Западной Европе, выделив на свои вооруженные силы 56,0 млрд долларов, или 1,3% ВВП.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы оружие
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