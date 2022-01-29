Производители оружия в США ликуют и мечтают, чтобы проблемы не рассосались

Отношения между Москвой и Западом, находящиеся сейчас на самом дне, наряду с надвигающейся перспективой конфликта в Восточной Европе, являются хорошим предзнаменованием для фирм, наживающихся на отправке оружия за рубеж, признали два крупнейших американских экспортера оружия.

Поскольку Вашингтон тратит все большие суммы наличных денег на военную технику для Украины, Raytheon и Lockheed Martin заявили инвесторам на этой неделе, что эскалация в регионе сулит хорошие результаты для их прибыли. Информация об этом появилась в опубликованных инвестиционным сайтом The Motley Fool документах.

Что пишут

Во время телефонного разговора 25 января генеральный директор Raytheon Грег Хейс сказал:

“Мы просто должны вспомнить прошлую неделю, когда мы видели атаку беспилотников в ОАЭ на ряд объектов. И, конечно, напряженность в Восточной Европе, напряженность в Южно-Китайском море — все это оказывает давление на некоторые расходы на оборону там. Поэтому я ожидаю, что мы увидим от этого некоторую выгоду”.

В тот же день Джим Тайклет, генеральный директор Lockheed Martin, также сообщил инвесторам, что вероятность дальнейшего участия Америки в Восточной Европе пойдет на пользу бизнесу:

“Если посмотреть на возникшую угрозу, уровень и подход, при котором некоторым странам, включая Северную Корею, Иран и через некоторые прокси в Йемене и в других местах, и особенно в современной России, и в Китае, возобновилось соперничество между великими державами.”

Тайклет отметил, что “история Соединенных Штатов такова, что, когда эти условия развиваются, мы не сидим сложа руки и просто наблюдаем, как это происходит. Поэтому я думаю, что угроза надвигается, и мы должны быть в состоянии противостоять ей”.

В разговоре о доходах от 26 января Брайан Уэст, финансовый директор компании-подрядчика по аэрокосмической промышленности и вооружениям Boeing, не упомянул напрямую Украину и Россию, но признал, что сильная двухпартийная поддержка военных расходов в Вашингтоне обеспечила компании “стабильный спрос”.

Согласно проекту "Затраты на войну" Университета Брауна, за последние два десятилетия оружейная промышленность потратила $2,5 млрд на лоббирование правительства, нанимая в среднем более 700 лоббистов в год.

Расходы Пентагона превысили $14 трлн с начала войны в Афганистане, и от трети до половины этих денег пошли военным подрядчикам.

В 1990-х годах производители оружия потратили десятки миллионов долларов на лоббирование расширения НАТО в Восточной Европе, после того как промышленность сократилась после распада СССР и окончания холодной войны.

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