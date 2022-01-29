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Автор Ольга Лебедева

Производители оружия в США ликуют и мечтают, чтобы проблемы не рассосались

Мир

Отношения между Москвой и Западом, находящиеся сейчас на самом дне, наряду с надвигающейся перспективой конфликта в Восточной Европе, являются хорошим предзнаменованием для фирм, наживающихся на отправке оружия за рубеж, признали два крупнейших американских экспортера оружия.

Производители оружия в США ликуют и мечтают, чтобы проблемы не рассосались

Поскольку Вашингтон тратит все большие суммы наличных денег на военную технику для Украины, Raytheon и Lockheed Martin заявили инвесторам на этой неделе, что эскалация в регионе сулит хорошие результаты для их прибыли. Информация об этом появилась в опубликованных инвестиционным сайтом The Motley Fool документах.

Что пишут

Во время телефонного разговора 25 января генеральный директор Raytheon Грег Хейс сказал:

“Мы просто должны вспомнить прошлую неделю, когда мы видели атаку беспилотников в ОАЭ на ряд объектов. И, конечно, напряженность в Восточной Европе, напряженность в Южно-Китайском море — все это оказывает давление на некоторые расходы на оборону там. Поэтому я ожидаю, что мы увидим от этого некоторую выгоду”.

В тот же день Джим Тайклет, генеральный директор Lockheed Martin, также сообщил инвесторам, что вероятность дальнейшего участия Америки в Восточной Европе пойдет на пользу бизнесу:

“Если посмотреть на возникшую угрозу, уровень и подход, при котором некоторым странам, включая Северную Корею, Иран и через некоторые прокси в Йемене и в других местах, и особенно в современной России, и в Китае, возобновилось соперничество между великими державами.”

Тайклет отметил, что “история Соединенных Штатов такова, что, когда эти условия развиваются, мы не сидим сложа руки и просто наблюдаем, как это происходит. Поэтому я думаю, что угроза надвигается, и мы должны быть в состоянии противостоять ей”.

В разговоре о доходах от 26 января Брайан Уэст, финансовый директор компании-подрядчика по аэрокосмической промышленности и вооружениям Boeing, не упомянул напрямую Украину и Россию, но признал, что сильная двухпартийная поддержка военных расходов в Вашингтоне обеспечила компании “стабильный спрос”.

  • Согласно проекту "Затраты на войну" Университета Брауна, за последние два десятилетия оружейная промышленность потратила $2,5 млрд на лоббирование правительства, нанимая в среднем более 700 лоббистов в год.
  • Расходы Пентагона превысили $14 трлн с начала войны в Афганистане, и от трети до половины этих денег пошли военным подрядчикам.
  • В 1990-х годах производители оружия потратили десятки миллионов долларов на лоббирование расширения НАТО в Восточной Европе, после того как промышленность сократилась после распада СССР и окончания холодной войны.

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Темы сша оружие
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