В Нидерландах заинтересовались состоянием Зеленского: "Откуда взялись деньги?"

Голландская партия "Форум за демократию" задалась вопросом о происхождении у украинского президента Владимира Зеленского. состояния в размере 850 млн долларов.

"По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в 850 млн долларов. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги?", — отметили в партии.

Также их заинтересовало на что украинский лидер тратит эти финансы.

"И что еще более важно — на что они идут?"" — говорится в сообщении партии.

К слову, в марте 2021 года семья президента Украины задекларировала 817 миллионов долларов, из которых только 12 млн является зарплата главы государства.