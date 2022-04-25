Голландская партия "Форум за демократию" задалась вопросом о происхождении у украинского президента Владимира Зеленского. состояния в размере 850 млн долларов.
"По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в 850 млн долларов. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги?", — отметили в партии.
Также их заинтересовало на что украинский лидер тратит эти финансы.
"И что еще более важно — на что они идут?"" — говорится в сообщении партии.
К слову, в марте 2021 года семья президента Украины задекларировала 817 миллионов долларов, из которых только 12 млн является зарплата главы государства.
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