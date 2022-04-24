Пользователи Twitter высмеяли пресс-конференцию Зеленского в метро: жалкое шоу

У читателей Twitter фото президента Украины Владимира Зеленского, проводящего пресс-конференцию в метро Киева, вызвали бурю негодования.

Всё началось с того, как французский обозреватель Лоран Базен, опубликовавший снимки Зеленского в метро, восхитился его "мужеством", о чём и сообщил в подписи к фото.

Пользователи Twitter категорически не согласились с журналистом, спрашивая его, как можно говорить о "мужестве" Зеленского, уничтожившего огромное количество украинцев, хорошо относившихся к России.

Читатели напомнили, что украинский лидер "прикрывается своими гражданами", используя их в роли заложников. Они назвали Зеленского "клоуном", который потерпел поражение в противостоянии, которое сам же и устроил.

Большинство пользователей ехидно поинтересовались, а куда же делись украинцы, которые сейчас вынуждены жить в метро, потому что в кадрах их не видно.

"А скрывающихся там украинцев попросили выйти? Этот человек ведет свой народ к смерти и жизни в скитаниях, но до сих пор находятся идиоты, которые ему аплодируют!" — написала одна из читательниц. "Честно говоря, жалко выглядит это шоу, все так расставили, мебель привезли необходимую и оборудование в полном объеме, и теперь взгляните на фото с тысячами прячущихся в этом же месте украинцев. Какой позор", — возмутился другой.

Ещё один комментатор предположил, что следующую конференцию "ради зрелищности и пиара" Зеленский проведёт прямо на саркофаге Чернобыльской АЭС.