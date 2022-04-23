Действующий президент США Джо Байден стремительно теряет рейтинг доверия начиная с решения о выводе войск из Афганистана, заявили американские журналисты. По их мнению, кроме того, лидер нации "утянет" за собой и демократов.
До промежуточных выборов осталось полгода и есть риск, что республиканцы вновь "отвоюют" себе Палату представителей и Сенат, считают американские СМИ.
"Это монументальное фиаско было нашим выходом из Афганистана. Если вы хотите указать точное событие, с которого началось падение 46-го президента, то это было оно", — передаёт Fox News. — Под критикой со всех сторон он дерзко заявил, что вывод войск был "чрезвычайным успехом".
По данным телеканала, высокие рейтинги одобрения рухнули с 60% до 40%, и с тех пор не восстанавливались.
"Теперь мы слишком хорошо знаем эту тактику. Историческая инфляция? Виноват Путин. Всплеск COVID? Виноваты республиканцы. Всплеск преступности? Виноват COVID", — резюмировали журналисты.
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Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.