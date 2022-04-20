Министерство иностранных дел РФ сообщает, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поблагодарил ВС РФ за освобождение заложников в Мариуполе.
17 апреля Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ провели операцию по освобождению граждан, которых удерживали националисты на территории мечети в Мариуполе.
В ведомстве акцентировали внимание, что за все гуманитарные сложности ответственность несёт украинская сторона и праворадикальные националистические батальоны, которые отказываются выходить по гуманитарным коридорам и продолжают использовать мирных граждан в качестве живого щита.
Чавушоглу и Лавров также обсудили совместные усилия ведомств в вопросах безопасности мирных граждан. Отмечается, что среди украинских граждан также есть и иностранцы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".