МИД Турции Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе

Министерство иностранных дел РФ сообщает, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поблагодарил ВС РФ за освобождение заложников в Мариуполе.

17 апреля Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ провели операцию по освобождению граждан, которых удерживали националисты на территории мечети в Мариуполе.

В ведомстве акцентировали внимание, что за все гуманитарные сложности ответственность несёт украинская сторона и праворадикальные националистические батальоны, которые отказываются выходить по гуманитарным коридорам и продолжают использовать мирных граждан в качестве живого щита.

Чавушоглу и Лавров также обсудили совместные усилия ведомств в вопросах безопасности мирных граждан. Отмечается, что среди украинских граждан также есть и иностранцы.