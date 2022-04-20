Опять власть меняется: село Малиновка перешло под контроль ВС РФ

Вооруженные силы Российской Федерации вместе с военными Народ ной милиции ЛНР и ДНР усиленно наступают на укрепрайоны ВСУ в Донбассе.

Так, власть в селе Малиновка Запорожской области как в известном советском фильме снова сменилась, на место "белых" пришли "красные", а украинский флаг заменили на российский триколор.

"Власть снова меняется: российские войска взяли село Малиновка в Запорожской области", — написал военкор и автор проекта Wargonzo Семён Пегов.

К слову, славно известная деревня в культовом фильме "Свадьба в Малиновке" несколько раз переходило из рук в руки, что собственно, и произошло сейчас.

Примечательно, что до настоящего времени кинолента имеет большой успех, а в 1967 году была одним из лидеров кинопроката.