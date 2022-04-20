Вооруженные силы Российской Федерации вместе с военными Народ ной милиции ЛНР и ДНР усиленно наступают на укрепрайоны ВСУ в Донбассе.
Так, власть в селе Малиновка Запорожской области как в известном советском фильме снова сменилась, на место "белых" пришли "красные", а украинский флаг заменили на российский триколор.
"Власть снова меняется: российские войска взяли село Малиновка в Запорожской области", — написал военкор и автор проекта Wargonzo Семён Пегов.
К слову, славно известная деревня в культовом фильме "Свадьба в Малиновке" несколько раз переходило из рук в руки, что собственно, и произошло сейчас.
Примечательно, что до настоящего времени кинолента имеет большой успех, а в 1967 году была одним из лидеров кинопроката.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".