В Германии фиксируют сотни правонарушений против россиян и украинцев

Глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх проинформировал, что в Германии только за прошедшую неделю зафиксированы 200 случаев правонарушений в отношении выходцев из России и Украины.

"Сейчас мы регистрируем около 200 правонарушений в неделю", — приводит его слова издание Tagesspiegel.

По словам правоохранителя, в основном прессингу подвергаются выходцы из РФ. На данный момент пока эти злодеяния ограничиваются порчей имущества, оскорблениями и угрозами.

В то же время Мюнх отметил, что за последние несколько недель количество правонарушений в отношении россиян несколько снизилось, однако как в дальнейшем будет развиваться ситуация - предсказать трудно.