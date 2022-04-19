Глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх проинформировал, что в Германии только за прошедшую неделю зафиксированы 200 случаев правонарушений в отношении выходцев из России и Украины.
"Сейчас мы регистрируем около 200 правонарушений в неделю", — приводит его слова издание Tagesspiegel.
По словам правоохранителя, в основном прессингу подвергаются выходцы из РФ. На данный момент пока эти злодеяния ограничиваются порчей имущества, оскорблениями и угрозами.
В то же время Мюнх отметил, что за последние несколько недель количество правонарушений в отношении россиян несколько снизилось, однако как в дальнейшем будет развиваться ситуация - предсказать трудно.
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