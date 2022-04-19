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Автор Ольга Лебедева

В Закавказье выбирают формат взаимодействия по региональной безопасности

Мир

Ильхам Алиев анонсировал вторую встречу группы "3+3" — Закавказской платформы, участвуют в которой три страны Южного Кавказа — Азербайджан, Армения и Грузия, и три страны-соседа — Иран, Россия и Турция.

В Закавказье выбирают формат взаимодействия по региональной безопасности

В настоящее время обсуждается возможность создания собственной — независимой от Брюсселя и Вашингтона — организации, которая объединила бы усилия шести государств по обеспечению безопасности в регионе.

По словам президента Азербайджана, в преддверие форума, который должен пройти в Турции, состоялся первый за долгие десятилетия телефонный разговор между главой МИД его страны и МИД Армении:

"Рабочие группы по делимитации границы, которые сформируют до конца апреля, а также рабочие группы по подготовке мирного договора в ближайшее время начнут работу. На этот процесс мы смотрим с огромными надеждами, и не нужно тратить время. Во всяком случае, мы за то, чтобы, не теряя времени, приступить к решению вопроса", — сообщил Ильхам Алиев.

В МИД России считают, что формат "3+3" "может способствовать решению старых проблем и поиску способов противостоять новым вызовам в Закавказском регионе".

"В товарищах согласья нет"

Однако, на текущий момент полного согласия между странами — потенциальными участницами нет. Против состава группы выступает Грузия. Тамошние власти считают, что платформа должна создаваться без России. А её формат надо изменить с "3+3" на "6+1":

  • Грузия, Болгария, Молдавия, Румыния, Турция, Украина и США.

Роль посредника и организатора готова взять на себя Турция, президент которой настаивает на необходимости изменить "негативный настрой со стороны Грузии" ради превращения региона в "в площадку мира".

Чего на самом деле хочет Турция

Однако, по мнению востоковеда Ларисы Алексанян, для Эрдогана формат регионального сотрудничества "3+3" — способ усилить свои позиции в регионе, получить равные с Россией права оказывать влияние на региональные процессы.

"Цель Анкары — вовлечь Южный Кавказ в орбиту своего влияния, что противоречит национальным интересам России. Нет никаких оснований предполагать, что турецкая инициатива станет инструментом укрепления российских позиций в регионе, представляющем для нас особое значение. Из-за блокирования Западом коммуникационных возможностей с Европой для России важны выходы на рынки ЕЭС и Ближнего Востока", — пояснила политолог в интервью "Известиям".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция грузия россия армения азербайджан
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