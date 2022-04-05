Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Уточняется, что переговоры состоялись в преддверии встречи Алиева и Пашиняна. Блинкен в ходе общения с двумя лидерами заявил, что сейчас не время для эскалации конфликта в Закавказье.
Напомним, что встреча президента Азербайджана и премьера Армении пройдёт в Брюсселе 6 апреля. Её инициировал глава Евросовета Шарль Мишель.
В субботу, 26 марта, в министерстве обороны России сообщили, что вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.
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Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.