Можем обнулить: насколько США держат Россию за госдолг

По оценке экспертов, США держат 8% российского госдолга объемом около 719 миллиардов рублей. Об этом сообщили эксперты АКРА, анализируя ситуацию с американскими санкциями.

Напомним, ряд предложений американских законодателей направлен против нового российского госдолга и государственных банков. В начале 2018 года 66% российского долга находилось у резидентов РФ (суммарно это 5,9 триллиона рублей), 7% - в Люксембурге (606 миллиардов рублей). Еще 1,4% находились в Норвегии (130 миллиардов), а ЕС владел 4,6% (382,9 миллиарда). Также 53,2 миллиарда рублей российского долга находятся у Швейцарии, 47,7 миллиарда в Канаде, а 46,5 миллиарда принадлежат японцам.

Как пояснили эксперты АКРА Дмитрий Куликов и Наталья Порохова, грядущие санкции за покупку российского госдолга существенно сократят базу инвесторов и, соответственно, увеличат среднюю стоимость заимствований для государства. Согласно их прогноза, потенциал падения объемов спроса составит 8-10% относительно уровня начала 2018 года.

Собственно, мысль подвергнуть обструкции все операции с российским госдолгом давно витает в американских властных коридорах. Но председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков пояснил, что пострадает именно имидж наших ценных бумаг. Хотя подобные вещи могут вызвать непонимание всего мира, так как отразятся на рынке не лучшим образом.

Стоит добавить, что Центральный банк России продолжает размещать резервы страны в золоте. Ранее Pravda.ru сообщала, что РФ купила 9,1 тонну драгоценного металла, что делает Банк России остается мировым лидером по наращиванию золота в международных резервах.

В свое время ( 2015 - 2016 гг.) ЦБ купил 206,7 и 200,7 тонн драгоценного металла. Так же себя ведут и мегарегуляторы Турции, Казахстана и России, купившие за полгода 200,7 тонн золота. Конкретно эти страны постоянно увеличивают позиции золота в своих международных резервах и вкладывают в альтернативные американскому доллару активы.

Такие шаги лишь убеждают рыночных игроков в том, что антироссийские санкции США приведут к краху доллара как расчетной валюты. Многие аналитики сходятся во мнении, что через 5-7 лет Россия, Китай и Индия "полностью откажутся в международных расчетах от доллара и евро".

Также отказаться от долларов, покупая золото и лиры уже призвал президент Турции.

По данным аналитического центра США Casey Research, крах доллара уничтожит богатство большинства людей, что приведет к политическим и социальным последствиям.

Тем не менее Россия пытается оставить себе пространство для финансовых маневров на случай ужесточения западных санкций. Такая стратегия проста и понятна. Наша страна угрожает доллару, потому США пытаются закрутить все финансовые механизмы в свою пользу. Санкции в данном случае только удобный инструмент для решения гораздо более глобальных задач.