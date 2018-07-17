Виктория Скрипаль рассказала о нежелающей общаться Юлии

Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии Скрипаль, рассказала о состоянии пострадавшей в Солсбери девушки. Об этом сообщает "РИА Новости".
Виктория смогла созвониться с Юлией в начале июля. Кто был инициатором разговора не уточняется.
"У меня не было связи с Сергеем Викторовичем. Она мне сказала, что она сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала", - рассказала Виктория.
При этом девушка добавила, что на письма и сообщения Юлия не считает нужным отвечать. Сама она не звонит и не пишет. Этот разговор - единственный за долгое время.
При этом Виктория Скрипаль хотела бы поддерживать связь с родственниками и узнавать о состоянии их здоровья.
Ранее "Правда.Ру" писала, сообщение о чудесном выздоровлении Сергея Скрипаля прилетела "Новичком" из туманно-химического Альбиона. Человек, получивший достаточную для мгновенного летального исхода дозу боевого отравляющего вещества, встал и пошел.
Видимо, поэтому британские дипломаты не давали визу племяннице бывшего полковника ГРУ, чтобы не вводить ее в почти религиозное изумление.
Надо признать, что британские власти как в воду глядели, когда предусмотрели в штате провинциальной больницы специалистов по борьбе с последствиями отравления боевыми отравляющими веществами, в том числе и того самого А-234.
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