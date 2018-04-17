Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает себя "ровней" российскому коллеге Владимиру Путину.
Макрон поделился этой мыслью после воскресного интервью французским СМИ. По его словам, Франция ударила по Сирии, чтобы заставить Путина вспомнить о ее существовании Франции.
При этом глава республики выразил уверенность в том, что такой шаг в итоге приведёт к установлению мира в этой стране.
Отметим, что Макрон дал интервью ведущему радио RMC Жан-Жаку Бурдену и главе информационно-аналитического интернет-издания Médiapart Эдви Пленелю.
По словам Бурдена, президент Макрон, беседуя о России с его женой, которая также присутствовала на встрече, заявил: "Я - ровня Путину. И Путин, кстати, меня понимает. А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. Это решение, которое приведёт к миру в Сирии".
"Правда.Ру" ранее сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что встречи по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие в Астане и Сочи, не являются эффективными.
Читайте больше:
Макрон решил, что Россия терпит неудачу в Сирии
О чем говорили три часа Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Сто дней президентства Макрона, или Утраченные иллюзии Франции
Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.
Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".
Лидеры России, Турции и Ирана - стран-гарантов мирного переговорного процесса в Астане - собрались на прошлой неделе на совместную встречу в Анкаре. Это заседание, которое было запланировано заранее, имело особое значение, поскольку Турция стала первой зарубежной страной, которую президент Путин посетил после своего переизбрания.