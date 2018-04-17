Такой же как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает себя "ровней" российскому коллеге Владимиру Путину.

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Макрон поделился этой мыслью после воскресного интервью французским СМИ. По его словам, Франция ударила по Сирии, чтобы заставить Путина вспомнить о ее существовании Франции.

При этом глава республики выразил уверенность в том, что такой шаг в итоге приведёт к установлению мира в этой стране.

Отметим, что Макрон дал интервью ведущему радио RMC Жан-Жаку Бурдену и главе информационно-аналитического интернет-издания Médiapart Эдви Пленелю.

По словам Бурдена, президент Макрон, беседуя о России с его женой, которая также присутствовала на встрече, заявил: "Я - ровня Путину. И Путин, кстати, меня понимает. А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. Это решение, которое приведёт к миру в Сирии".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что встречи по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие в Астане и Сочи, не являются эффективными.

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