КНДР снова запустила ракеты в сторону Южной Кореи

Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея заявил, что со стороны КНДР запустили две ракеты по направлению Японского моря. Как подчеркнули в штабе, высота полёта снарядов составила 25 километров.

Кроме того, две баллистические ракеты успели преодолеть расстояние примерно 110 километров и максимальной скорости до четырёх махов.

"Южнокорейские военные и разведывательные ведомства сразу же провели срочное обсуждение ситуации. Разведывательные ведомства Южной Кореи и США ведут тщательный анализ", — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление северокорейских властей о том, что КНДР не намерена "нападать" на южных соседей до тех пор, пока они не нанесли превентивный удар по территории страны.