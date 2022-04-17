Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея заявил, что со стороны КНДР запустили две ракеты по направлению Японского моря. Как подчеркнули в штабе, высота полёта снарядов составила 25 километров.
Кроме того, две баллистические ракеты успели преодолеть расстояние примерно 110 километров и максимальной скорости до четырёх махов.
"Южнокорейские военные и разведывательные ведомства сразу же провели срочное обсуждение ситуации. Разведывательные ведомства Южной Кореи и США ведут тщательный анализ", — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление северокорейских властей о том, что КНДР не намерена "нападать" на южных соседей до тех пор, пока они не нанесли превентивный удар по территории страны.
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