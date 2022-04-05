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Автор Екатерина Широкова

Северная Корея: Пхеньян не намерен первым нападать на Сеул

Мир

Северная Корея не будет нападать на южных соседей первой, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. По её словам, все предупреждения для южнокорейского полуострова прозвучали в контексте "превентивного удара".

Северная Корея: Пхеньян не намерен первым нападать на Сеул

Ранее Ким Ё Чжон заявила, что если Южная Корея нанесёт предупреждающий удар ядерной ракетой по КНДР, ответ не заставит себя долго ждать. Однако, первыми северокорейцы нападать не планируют.

"Если нас не спровоцируют, мы никогда не ударим первыми. КНДР не произведёт ни одного выстрела в сторону Юга. Мы не считаем Южную Корею нашим главным противником. Если южнокорейские вооружённые силы не предпримут военных действий против нас, они не будут считаться целью для нашей армии", — цитирует представителя КНДР Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Ё Чжон подчеркнула, что пока южные соседи не предпримут попытки военного вмешательства в страну, Северная Корея не намерена запускать баллистические ракеты в сторону полуострова.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы южная корея северная корея
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