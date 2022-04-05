В КНДР угрожают Южной Корее ядерной войной: "Очень большая ошибка"

Сестра лидера Северной Кореи Чим Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что со стороны Южной Кореи было бы "большой ошибкой" угрожать КНДР превентивным ударом и заявила, что страна готова применить ядерное оружие.

Как подчеркнула Ким Ё Чжон, если южные соседи пойдут "на конфронтацию" с КНДР, ядерное оружие готово "выполнить свой долг".

"Если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг", — цитирует замглавы отдела партии северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее Ким Ё Чжон, прокомментировала высказывание южнокорейского министра обороны о возможном предупреждающем ударе по КНДР, в случае, если страна не перестанет испытывать ядерное оружие в Японском море. По её словам, подобные заявления "мусор" и Сеул не осознаёт трагические последствия.