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Автор Антон Куликов

Британцы позавидовали жителям России после запрета на въезд в РФ Борису Джонсону

Мир

Читатели британской газеты Daily Mail активно комментировали новость о том, что премьер-министру страны Борису Джонсону запретили въезд в Россию.

Британцы позавидовали жителям России после запрета на въезд в РФ Борису Джонсону

Ранее в стоп-лист были включены ряд членов правительства Великобритании и некоторые британские политики. Подобные меры были введены в ответ на персональные санкции против российского руководства, которые были введены Лондоном.

Москва приняла меры против премьер-министра Бориса Джонсона, его заместителя Доминика Рааба, главы МИД Элизабет Трасс, министра обороны Бена Уоллеса, министра внутренних дел Прити Пател, министра финансов Риши Сунака, бывшего премьер-министра Терезы Мэй и других.

Многие комментаторы назвали россиян "счастливчиками". Например, пользователь под ником barry robbins призвал по аналогии запретить Джонсону находиться в Великобритании, отмечает РИА "Новости".

"А почему мы сами до этого не додумались?" — задалась вопросом Louise Nicholson.

"Как же России повезло, а нельзя ли его и у нас запретить!" — поинтересовался Ronnie Tyson.

"Жаль, что мы не можем отправить Бориса в Монголию", — отметил Chef4superhealth.

Стоит заметить, что Борис Джонсон и ряд его министров ранее оказались в центре скандала из-за вечеринок в резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит.

Вообще говоря, в самих вечеринках как таковых ничего противозаконного нет — в обычное время. А вот Джонсон и его окружение расслаблялись по пятницам в то время, когда в стране действовали жёсткие ограничения из-за коронавируса. И подданным Её Величества грозили весьма солидные штрафы за несоблюдение правил. Которые, в том числе, предусматривали и отказ от каких-либо увеселительных мероприятий.

Поначалу Джонсон пытался отрицать участие в вечеринках, но потом признал, что участвовал в них. Расследование проводила полиция. В итоге недавно премьер-министра и ещё несколько человек оштрафовали на несколько десятков фунтов стерлингов каждого. Что вызвало очередную волну возмущения и стало причиной падения рейтингов премьер-министра.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы коронавирус борис джонсон великобритания
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