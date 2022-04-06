Бориса Джонсона назвали в честь русского, а его прадед из Российской империи

Эксцентричный британский премьер-министр при рождении получил имя Александр Борис де Пфеффель Джонсон. По словам политика, он был назван в честь эмигранта из России, знакомого родителей.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон имеет богатую родословную, а в его жилах течет кровь различных национальностей, выяснило издание «Аргументы и Факты».

В числе его предков была черкешенка, эмигрировавшая во время Кавказской войны на территорию Османской империи. Там она долгое время пробыла в рабстве и была выкуплена прадедушкой премьер-министра.

Их сын Али Кемал, ставший известным турецким журналистом, дослужился до поста министра внутренних дел империи, но но позже был казнён. Семья убитого главы МВД эмигрировала в Великобританию, где один из его сыновей решил сменить имя и стал Уилфредом Джонсоном.

Согласно семейному преданию, Бориса Джонсона родители решили назвать в честь русского эмигранта, которого повстречали в Мексике. Причём сам премьер настаивает, что его имя произносится как "БорИс", хотя все ставят ударение на первый слог.

В родословной политика есть даже иудейские корни - его прадедом был американский учёный-палеограф Элиас Эвери Леви. Примечательно, что предок политика родился в литовском городе Кальвария в Российской империи.