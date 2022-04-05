Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к россиянам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не верит в то, Владимир Путин действует от имени граждан России.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Борис Джонсон объяснил, что мировое сообщество обвиняет президента РФ в военных преступлениях, связанных со спецоперацией на Украине, однако представитель Великобритании надеется на то, что лидер страны действует вопреки воли народа России.

"Не верю, что он действует от вашего имени", — заявил Джонсон.

Он пригрозил всем виновным наказанием и посоветовал жителям России пользоваться VPN, чтобы иметь доступ "к правде".

Ранее представитель главы правительства Британии Бориса Джонсона заявил, что Лондон не намерен покупать российский газ за рубли.