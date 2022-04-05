Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не верит в то, Владимир Путин действует от имени граждан России.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Борис Джонсон объяснил, что мировое сообщество обвиняет президента РФ в военных преступлениях, связанных со спецоперацией на Украине, однако представитель Великобритании надеется на то, что лидер страны действует вопреки воли народа России.
"Не верю, что он действует от вашего имени", — заявил Джонсон.
Он пригрозил всем виновным наказанием и посоветовал жителям России пользоваться VPN, чтобы иметь доступ "к правде".
Ранее представитель главы правительства Британии Бориса Джонсона заявил, что Лондон не намерен покупать российский газ за рубли.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.
"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.