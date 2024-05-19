"Не узнать": что стало со звездой сериала "Доярка из Хацапетовки" Евгенией Осиповой

Актриса из сериала "Доярка из Хацапетовки" Осипова набрала 30 кг из-за стресса

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Евгения Осипова, прославившаяся ролью в сериале "Доярка из Хацапетовки", в программе "Секрет на миллион" призналась, что набрала тридцать лишних килограммов на фоне стресса.

Фото: rutube.ru by канал НТВ is licensed under public domain

В прошлом году распался ее брак с кинооператором Анатолием Симченко, с которым они воспитывают двоих детей. Они развелись после 11 лет совместной жизни.

Помимо этого у сына артистки обнаружили сахарный диабет, который стал еще одной серьезной причиной для переживаний.

Осипова надеялась, что болезнь сына объединит их с мужем, но мужчина переменился, а она не стала его удерживать.

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