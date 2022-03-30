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Автор Евгения Васильева

Лондон отказался покупать российский газ в рублях

Мир

Представитель главы правительства Британии Бориса Джонсона заявил, что Лондон не намерен приобретать российский газ за рубли. При этом в канцелярии отметили, что в Королевстве есть предприниматели, которые беспокоятся из-за этого решения.

Лондон отказался покупать российский газ в рублях

"Квази Квартенг (глава Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. — Прим. ред.) вместе со своими коллегами дал ясно понять, что они не будут платить в рублях, — сказал представитель Джонсона, передаёт Reuters.

Вместе с этим в канцелярии подчеркнули: Лондон настаивает, чтобы Москву отключили от международной системы банковский платежей SWIFT. Британские власти намерены убедить своих партнёров расширить антироссийские санкции таким образом.

Ранее руководитель Министерства экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил, что Париж допускает введение эмбарго на голубое топливо из РФ. Однако, по словам политика, для его страны этот шаг станет катастрофой.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы франция борис джонсон великобритания
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