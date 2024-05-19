Стало известно, кто стал победителем в шоу "Звёзды" на НТВ

Филипп Киркоров проиграл Денису Дорохову 20 млн рублей в финале шоу "Звёзды"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Филипп Киркоров не смог выиграть 20 млн рублей в финале шоу "Звёзды", уступив первое место комику Денису Дорохову.

Фото: vk.com by Кадр из шоу "Звёзды" на платформе VK Видео is licensed under public domain

При этом команда Дорохова "Регионы" в конце отметили, что такая значительная сумма им намного нужнее, так как Киркоров бы отправился "нежиться на Мальдивы", а они "проведут газ в Сашкином доме".

В финальный состав жюри вошли Сергей Жуков, Тимати, Гарик Харламов, Валя Карнавал и Артемий Лебедев.

По решению судей первое место заняла команда "Регионы" с Денисом Дороховым, второе место заняли участники "Астаны" во главе с Азаматом Мусагалиевым, третье место досталось "Борцам" с Филиппом Киркоровым.

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