Стало известно, кто стал победителем в шоу "Звёзды" на НТВ

Народный артист РФ Филипп Киркоров не смог выиграть 20 млн рублей в финале шоу "Звёзды", уступив первое место комику Денису Дорохову.
При этом команда Дорохова "Регионы" в конце отметили, что такая значительная сумма им намного нужнее, так как Киркоров бы отправился "нежиться на Мальдивы", а они "проведут газ в Сашкином доме".
В финальный состав жюри вошли Сергей Жуков, Тимати, Гарик Харламов, Валя Карнавал и Артемий Лебедев.
По решению судей первое место заняла команда "Регионы" с Денисом Дороховым, второе место заняли участники "Астаны" во главе с Азаматом Мусагалиевым, третье место досталось "Борцам" с Филиппом Киркоровым.
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