МИД России запретил Джонсону посещать страну

Россия ввела ответные санкции Великобритании: в стоп-лист лиц, которым нельзя посещать страну, попали ключевые деятели британского правительства и политических партий. В частности, в список вошёл премьер-министр Британии Борис Джонсон и его заместитель Доминик Рааб, министр иностранных дел Лиз Трасс, бывшая премьер Тереза Мэй и многие другие.

В МИД РФ назвали неприемлемыми подстрекательства Соединённого королевства, подталкивающие не только союзников, но и другие государства восстать против России и наложить на неё санкции. Кроме того, министерство осудило накачивание Киева летальным вооружением и координацию сил НАТО.