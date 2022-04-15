"Не будет привязки к иностранным валютам": в Минске оценили расчёт в рублях

Глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов убежден, что переход на расчеты в белорусских и российских рублях положительно скажется на финансовой системе государства.

"Будут быстрее проходить платежи, цены будут зафиксированы в российских рублях, что немаловажно: не будет привязки к иностранным валютам. Энергетика, нефтянка, газ — самые крупные и активные отрасли, работающие в этом направлении", — приводит слова министра телеканал "МИР".

На вопрос журналиста, уменьшит ли этот переход давление доллара на экономику, Селиверстов отметил, что валюты белорусской промышленности хватало всегда.

Также он добавил, что натиск больше чувствовался со стороны белорусов, которые хотели на всякий случай побольше скупить наличной валюты.