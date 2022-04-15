Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделает их новым рубежом противостояния альянса с РФ, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, для НАТО, давно осваивающего территорию двух стран, целями их вовлечения в свой состав являются географическая экспансия и создание ещё одного фланга для угроз Москве.
"А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией — неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны", — цитирует Захарову сайт МИД РФ.
Представитель министерства отметила, что нейтральный статус Финляндии и Швеции многие годы обеспечивал им "надёжный уровень безопасности", а также способствовал взаимовыгодному сотрудничеству и укреплению отношений с РФ.
"Естественно, выбор — за властями Швеции и Финляндии. Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии", — подчеркнула Захарова.
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