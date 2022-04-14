Медведев: если Финляндия и Швеция войдут в НАТО, то границы придётся укреплять

Если Финляндия и Швеция войдут в Североатлантический альянс, то России придётся укреплять свои границы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, как подчеркнул зампред, ни о каком "безъядерном статусе" Балтики речи идти не будет.

Медведев подчеркнул, что в контексте укрепления приграничных зон, необходимо будет усилить присутствие российских военных сил.

"Протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул зампред, ранее Россия не шла на подобные шаги и "не собиралась".

"Если нас вынудят — что ж: "заметьте — не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма", — резюмировал Медведев.