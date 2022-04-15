Ведущий Fox News осудил попытки Байдена обвинить во всех бедах Путина

Американский журналист Шон Хэннити раскритиковал заявление американского лидера Джозефа Байдена, который связал повышение стоимости товаров в стране с эмбарго на российские углеводороды. По мнению сотрудника СМИ, причиной рекордной инфляции являются решения президента.

"Да, во всех бедах виноват Владимир Путин. Это ложь", — подчеркнул телеведущий Fox News.

Как отметил Хэннити, все направления политики Байдена можно назвать провальными. Представитель СМИ раскритиковал тему альтернативной энергетики. Также журналист обратил внимание на пиковую инфляцию, взрывной рост цен на бензин и аренду. При этом реальная зарплата граждан уменьшилась на три процента, отметил телеведущий.

Ранее аналитики The Wall Street Journal заявили, что Россия не виновата в экономических проблемах Штатов. Как написали в издании, ситуация ухудшилась до начала военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.