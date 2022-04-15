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Автор Екатерина Широкова

WSJ: рекордная инфляция в США — вина не Москвы, а Вашингтона

Мир

К рекордному росту цен и ускоренной инфляции США привели не действия России, а политика Вашингтона, заявили американские аналитики. По их мнению, ухудшение экономики началось ещё до спецоперации на Украине и санкционных действий.

WSJ: рекордная инфляция в США — вина не Москвы, а Вашингтона

Так, согласно информации, триггером для падения экономических показателей в стране стала монетарная политика Вашингтона. В том числе и огромные траты в период пандемии коронавируса. Ситуация в Незалежной лишь ухудшила положение дел, из-за затрат на энергоносители.

"Помощники Белого дома предупредили, что отчёт по инфляции, опубликованный во вторник, будет безобразным, и возложили вину за это на Владимира Путина. Без сомнения, это лучше, чем обвинять собственную политику. Но инфляция появилась раньше "вторжения" на Украину, и к настоящему времени её будет трудно снизить", — пишет The Wall Street Journal.

По мнению аналитиков, даже если удалось бы "списать" всё на Россию в контексте газа и нефти, то есть продукты, которые не относятся к этому сектору, но стремительно дорожают. Кроме того, согласно статье, аналитики считают, что меры, которые Вашингтон предпринимает, чтобы сдержать инфляцию бесполезны. Речь идёт об использовании стратегических запасов чёрного золота.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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